https://static.news.ru/photo/64eaa51e-baab-11e9-b008-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Следственный комитет РФ предъявил Даниле Беглецу обвинение в участии в массовых беспорядках в ходе несогласованной акции протеста 27 июля в Москве.
Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Вину он не признаёт, — сообщил ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов.
Как писал News.ru, ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля жителю Москвы Айдару Губайдулину. Все уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. По нему арестованы уже девять человек.