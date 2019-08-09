Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет РФ предъявил Даниле Беглецу обвинение в участии в массовых беспорядках в ходе несогласованной акции протеста 27 июля в Москве.

Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Вину он не признаёт, — сообщил ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов.

Как писал News.ru, ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля жителю Москвы Айдару Губайдулину. Все уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. По нему арестованы уже девять человек.

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