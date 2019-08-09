Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В ритуальном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание с народным артистом России, основателем ВИА «Пламя» Сергеем Березиным. В церемонии приняли участие родственники, друзья и коллеги, в числе которых были поэтесса Лариса Рубальская и певец Вячеслав Малежик.

Это был замечательный человек, очень теплосердечный, — цитирует ТАСС Рубальскую. Как писал News.ru, в октябре Сергею Березину исполнилось бы 82 года. Точная причина его смерти пока не установлена, по предварительным...