Следственный комитет РФ предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля жителю Москвы Айдару Губайдулину. Как сообщил адвокат Максим Пашков, вину его подзащитный не признаёт.
Обвинение предъявили по второй части статьи 212 УК РФ. Вину он не признаёт, — сообщил News.ru Пашков.
Меру пресечения Губайдулину пока не назначили.
Как писал News.ru, главное следственное управление Следственного комитета займётся расследованием дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин. Все уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. По нему арестованы уже девять человек.