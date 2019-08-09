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В Нижегородской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоявших на обочине. В результате инцидента пострадали семь человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что ДТП произошло в пятницу, 9 августа, около 02:30 мск на 3-м км автодороги, ведущей к посёлку Турбазы. По данным ведомства, двое из...