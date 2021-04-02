16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Электричка насмерть сбила человека на востоке Москвы

07:55, 03 апреля 2021 24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек погиб, попав под электричку на железнодорожной станции на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Инцидент произошёл на станции Новогиреево. По словам собеседника агентства, тело было обнаружено на железнодорожных путях. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.

По предварительной информации, погибший попал под электричку, — сообщил источник.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда Taroko Express в горном тоннеле «Дациншуй» на востоке Тайваня. Ещё два были сильно деформированы в результате ударов о стены. Об этом писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео