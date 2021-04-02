Электричка насмерть сбила человека на востоке Москвы

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Во Владивостоке в результате погони с применением табельного оружия полицейские задержали 25-летнего сотрудника автомойки. Его подозревают в угоне автомобиля клиента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В полиции сообщили, что ночью в дежурную часть поступила информация об исчезновении с места ДТП водителя автомобиля Isuzu Bighorn. Разыскиваемый автомобиль был замечен в районе Некрасовского путепровода инспекторами ГИБДД. При...