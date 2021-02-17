Экс-следователь МВД получил восемь лет колонии за растрату

https://static.news.ru/photo/19be0d30-713c-11eb-8458-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько, который вёл дело о хищении более 1 млрд рублей в Спецстрое, приговорили к восьми годам колонии. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

Назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе суда.

Ходько был признан виновным в растрате в особо крупном размере. Его осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», передаёт ТАСС.

Стоит заметить, что приговор пока ещё не вступил в законную силу. При желании он может быть обжалован в апелляционной инстанции в установленные сроки.

Ранее NEWS.ru писал, что Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его признали виновным в растрате и осудили на 5 лет заключения условно. Помимо этого, Ишаев должен заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Второго фигуранта дела Геннадия Кондратова также признали виновным и дали три года условно с испытательным сроком на тот же период. Плюс с обоих фигурантов суд постановил взыскать 7,5 млн рублей по иску в пользу «Роснефти».