Экс-коллеги укравшей 23 млн рублей кассирши рассказали о её характере

Бывшие коллеги кассирши одного из ачинских банков Анны Григорьевой, которую подозревают в хищении 23 млн рублей, рассказали, что не замечали странностей в поведении подозреваемой. Одна из них предположила, что девушка вовсе не крала деньги, пишет «Газета.Ru».

Пять лет назад работали вместе пару месяцев. Больше контактов с ней не имели. На личные темы не общались. Поведением она не отличалась от других сотрудников. Была ответственна в работе. Никогда бы не подумала, что с ней такое может случиться, — рассказала бывшая коллега Григорьевой Яна.

При этом другая женщина, ранее работавшая с Григорьевой, Евгения, предположила, что подозреваемая не крала деньги из банка. Ей показалось странным, что руководительница обеспокоена пропажей девушки, которая, предположительно, украла 23 млн рублей.

Если честно, в кражу не верю. Если верить слухам, она ночью ушла из дома и не вернулась. Вряд ли она таким образом хотела скрыться. Тем более в банке довольно дружный коллектив, хорошая руководительница, которая тоже обеспокоена её пропажей, — пояснила она.

По данным полиции, к совершению преступления причастна кассир отделения банка 1991 года рождения. В день её пропажи от матери поступило соответствующее сообщение. Однако полицейские, по всей видимости, не поверили родственнице и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело в том, что в тот же день руководство банка заявило о выявленной пропаже крупной суммы денег за период с 3 по 7 декабря. Теперь 30-летнюю кассиршу ищут не только силовики, но и сотрудники службы безопасности банка.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту растраты, максимальное наказание за неё составляет 10 лет колонии. Супруг пропавшей также рассказал о психологических проблемах Григорьевой.