Ефремов в СИЗО раскаялся и попросил смягчить приговор

https://static.news.ru/photo/10f17a1c-03ea-11eb-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДПТ в пьяном виде актёр Михаил Ефремов написал апелляционное заявление в суд, в котором признал свою вину, раскаялся в содеянном, попросил проигнорировать все предыдущие заявки на пересмотр дела от его бывших адвокатов и смягчить вынесенный ему Пресненским судом Москвы приговор.

Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э.М., выражающаяся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния и желания возместить материальный и моральный вред, — говорится в обращении актёра к суду, опубликованном «РЕН ТВ».

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что готов выслушать предложения Ефремова, если тот на самом деле раскаивается. Он также уточнил, что хочет услышать от осуждённого признание в том, кто придумал схему со свидетелями в суде, которые утверждали, что актёр не сидел за рулём попавшего в ДТП автомобиля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в апелляционном обращении Ефремов заявил о том, что выплатил семье погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тыс. рублей моральной компенсации. Отмечалось, что суд получил заявление Ефремова об отказе от услуг его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Пашаев заявлял, что не сможет присутствовать на апелляции Ефремова, так как его лишили адвокатского статуса.

Михаила Ефремова признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека и было совершено в состоянии опьянения (пункт «а», ч. 4 статьи 264 УК). Он был приговорён к восьми годам лишения свободы и взят под стражу в зале суда. Также ему запретили в течение трёх лет управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшему Виталию Захарову 800 тысяч рублей за моральный вред.

Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади он врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, актёр был сильно пьян.