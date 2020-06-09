Минувшим вечером известный актёр, поэт и гражданин Михаил Ефремов попал в ДТП. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и автомобиль, который он вёл, врезался во встречный транспорт. Пострадавший водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Михаилу Ефремову грозит тюремный срок.

Роман Канащук/ТАСС

vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

Роман Канащук/ТАСС

РИА Новости

vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

РИА Новости

Ксения Семеновская/ТАСС

Роман Канащук/ТАСС

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