Минувшим вечером известный актёр, поэт и гражданин Михаил Ефремов попал в ДТП. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, и автомобиль, который он вёл, врезался во встречный транспорт. Пострадавший водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Михаилу Ефремову грозит тюремный срок.
Роман Канащук/ТАСС
vlad_zhen/Instagram/Global Look Press
Роман Канащук/ТАСС
РИА Новости
vlad_zhen/Instagram/Global Look Press
vlad_zhen/Instagram/Global Look Press
vlad_zhen/Instagram/Global Look Press
РИА Новости
Ксения Семеновская/ТАСС
Роман Канащук/ТАСС
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