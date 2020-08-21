Ефремов решил отказаться от адвокатов

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Адвокат Эльман Пашаев заявил в судебном заседании, что родственникам погибшего Сергея Захарова сегодня были переведены деньги общей суммой 800 тысяч рублей, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Деньги, по его словам, были отправлены почтовым переводом, каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей. Так как Ефремов сейчас не имеет возможности переводить деньги сам, из отправил помощник Пашаева Даниэль...