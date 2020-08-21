Ефремов решил отказаться от адвокатов

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, заявил, что хочет поменять адвокатов. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Я вижу, что к моим адвокатам предвзятое отношение. Я хочу, чтобы дальше они остались в качестве консультантов. Я хочу поменять адвокатов, — заявил он.
Как писал NEWS.ru, в Москве набирает обороты процесс по делу Михаила Ефремова, который в июне 2020 года устроил ДТП в Москве со смертельным исходом. На заседания приезжает много журналистов, которые фиксируют каждый шаг и каждое слово актёра. Оживления добавляют адвокат Ефремова Эльман Пашаев и представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. С их подачи судебное слушание превращается в шоу. У некоторых наблюдателей возникает ощущение, что Пашаев не помогает своему подзащитному, а топит его, но при этом исправно раздаёт комментарии перед телекамерами.
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