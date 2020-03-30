Обвинение в хищении денег молодежных организаций предъявлено полицейскими двум сотрудникам аппарата ЛДПР.
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В ходе расследования следователи допросили более 20 свидетелей. По данным пресс-центра, обвиняемые всё это время настаивали на проведении очных ставок с депутатом Госдумы Игорем Лебедевым — сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
С их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию. До октября 2019 года И. В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми, — говорится в сообщении МВД.
В январе 2020 года предварительное расследование под контроль взял Следственный департамент МВД России. 3 марта уголовное дело было передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.
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