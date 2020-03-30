https://static.news.ru/photo/0189ceee-725e-11ea-9fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение в хищении денег молодежных организаций предъявлено полицейскими двум сотрудникам аппарата ЛДПР.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД. По его данным, уголовное дело было возбуждено в августе 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ходе расследования следователи допросили более 20 свидетелей. По данным пресс-центра, обвиняемые всё это время настаивали на проведении очных ставок с депутатом Госдумы Игорем Лебедевым — сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

С их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию. До октября 2019 года И. В. Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми, — говорится в сообщении МВД.

В январе 2020 года предварительное расследование под контроль взял Следственный департамент МВД России. 3 марта уголовное дело было передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.