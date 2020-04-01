Происшествия

Дворник выпрыгнул со второго этажа на севере столицы

20:52, 01 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дворник Акбарджон Халиков выпрыгнул со второго этажа своей квартиры. 22-летний мужчина попал в больницу.

По информации медиков, Халиков опасался коронавируса и отказался работать. К нему домой пришёл непосредственный руководитель из ГБУ «Жилищник». Мужчина испугался его и решил выпрыгнуть в окно.

Врачи оценивают состояние дворника как тяжёлое. На данный момент они борются за его жизнь.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Москве девушка выпрыгнула из окна здания во время празднования корпоратива. Она получила серьёзные травмы.

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