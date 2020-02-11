Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин пострадали в драке в центре Москвы. Конфликт произошёл около торгового центра «Крестовский».

Вечером 10 февраля у ТЦ «Крестовский» на проспекте Мира, 92 обнаружены двое мужчин 1992 и 1990 годов рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди, живота и резаной раной бедра, — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным полиции, на мужчин напал неизвестный. После драки ему удалось скрыться. Сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее неизвестные устроили потасовку на улице Институтской в подмосковном городе Сергиев Посад. В результате инцидента два человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами, писал NEWS.ru.

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