https://static.news.ru/photo/d2219ab2-4c95-11ea-94ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин пострадали в драке в центре Москвы. Конфликт произошёл около торгового центра «Крестовский».

Вечером 10 февраля у ТЦ «Крестовский» на проспекте Мира, 92 обнаружены двое мужчин 1992 и 1990 годов рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди, живота и резаной раной бедра, — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным полиции, на мужчин напал неизвестный. После драки ему удалось скрыться. Сейчас его поисками занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее неизвестные устроили потасовку на улице Институтской в подмосковном городе Сергиев Посад. В результате инцидента два человека доставлены в больницу с тяжёлыми травмами, писал NEWS.ru.