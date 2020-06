Двое погибли при стрельбе в калифорнийском Walmart

Сотрудник сортировочного центра сказал, что он слышал порядка 50–60 выстрелов до того, как он и другие работники предприятия эвакуировались из здания. Как сообщила Аллисон Хендриксон, представитель больницы Святой Елизаветы, погибли два человека, ещё четверо ранены и находятся в стабильном состоянии, передаёт NYT.

Сотрудник Walmart, 51-летний Франклин Листер, сказал, что он только что пришёл на работу в свою дневную смену, когда увидел, что его сотрудник бежит по коридору, крича: «Стрельба!». Листер увидел, что кровь капает с руки его коллеги.

Листер и другие сотрудники выбрались через ближайший пожарный выход. Когда очевидец оглянулся на здание, он, по его словам, увидел, что в подъезд центра врезался белый автомобиль. Листер сказал также, что стекло, которое разлетелось от аварии, порезало его коллегу.