Двое погибли при стрельбе в калифорнийском Walmart

https://static.news.ru/photo/23d89c4e-b8e7-11ea-bfef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Xiaoling/Xinhua

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в сортировочном центре крупной торговой сети Walmart в Ред-Блафф (Калифорния, США).

Сотрудник сортировочного центра сказал, что он слышал порядка 50–60 выстрелов до того, как он и другие работники предприятия эвакуировались из здания. Как сообщила Аллисон Хендриксон, представитель больницы Святой Елизаветы, погибли два человека, ещё четверо ранены и находятся в стабильном состоянии, передаёт NYT.

Сотрудник Walmart, 51-летний Франклин Листер, сказал, что он только что пришёл на работу в свою дневную смену, когда увидел, что его сотрудник бежит по коридору, крича: «Стрельба!». Листер увидел, что кровь капает с руки его коллеги.

Тогда я понял, что это не учебная тревога, — сказал мужчина.

Листер и другие сотрудники выбрались через ближайший пожарный выход. Когда очевидец оглянулся на здание, он, по его словам, увидел, что в подъезд центра врезался белый автомобиль. Листер сказал также, что стекло, которое разлетелось от аварии, порезало его коллегу.

Active shooting at Walmart DC Red Bluff, CA.

Shooter rammed front door, waiting to here if everyone is ok.

Photo from a Local reporter FB live coverage.

pic.twitter.com/zeOGQMBGL6 — Greg Alexander (@Gsanvin) June 27, 2020

Диспетчеры службы экстренной помощи сообщили местной газете The Record Searchlight, что полицейские застрелили нападавшего около 15:45 по местному времени, примерно через 15 минут после начала стрельбы. Сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте происшествия, пока не подтвердили никаких подробностей инцидента.

Между тем телеканал KRCR утверждает со ссылкой на представителя городской администрации Рика Кратбри, что предполагаемый подозреваемый в стрельбе был ранен и доставлен в местную больницу к югу от Ред-Блафф.

Лейси Миллер, помощник менеджера близлежащего магазина, сообщила, что её коллеги, находившиеся неподалёку от места происшествия, сказали, что столкновение машины со зданием вызвало пожар в распределительном центре.

Как писал NEWS.ru ранее, популярный исполнитель Лоуренс Фрэнк, известный поклонникам рэп-музыки под псевдонимом Huey, был смертельно ранен в перестрелке в Сент-Луисе (Миссури, США). По предварительной информации, в стычке принимали участие около десяти человек.