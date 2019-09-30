Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд приобщил к делу актёра Павла Устинова видеозапись его задержания. Также на заседании были оглашены выводы эксперта, который не нашёл в действиях молодого человека применения насилия к сотруднику Росгвардии на акции 3 августа. Все эти доказательства защиты суд первой инстанции рассматривать отказался.

Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой. Эксперт не нашёл подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии, — сказала председательствующая по делу судья....