https://static.news.ru/photo/a27257d0-e367-11e9-978c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
На северо-западе Москвы двое неизвестных совершили налёт на ресторан. По словам очевидцев, в руках одного из злоумышленников был автомат, однако стрельба из него не велась. В результате нападения пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице, инцидент произошёл 30 сентября в 07:18. Преступники напали на ресторан, расположенный по адресу: улица Свободы, дом 55.
Прибывшие сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных нанесли ущерб имуществу ресторана, а также причинили телесные повреждения гражданину, находившемуся в заведении. Пострадавшего доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи, — передаёт сообщение пресс-службы ГУ СВД по столице Агентство городских новостей «Москва».
Представители правоохранительных органов подчёркивают, что злоумышленники скрылись с места преступления. По факту произошедшего следователи начали проводить проверку.
Ранее News.ru писал, что Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту нападения на гражданку иностранного государства. По данным следователей, 35-летняя женщина была изнасилована в подмосковной Балашихе.