Двое детей погибли в ДТП под Самарой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пять человек, среди которых двое детей, погибли в результате ДТП в Самарской области. Столкнулись два легковых автомобиля. ЧП произошло 2 августа 2020 года на 59-м километре трассы «Самара-Волгоград».

ДТП произошло около в 16:00 (17:00 мск) в Безенчукском районе на автодороге «Самара — Волгоград», — передаёт «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой пресс-службу ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительной информации, столкнулись «лоб в лоб» «БМВ 7 серии» и «Лада Веста». Водитель российского автомобиля и его 10-летний пассажир умерли до приезда медиков. Ещё три человека, среди которых 5-летний ребенок, скончались по пути в лечебное учреждение. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

В этот же день, при лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека и один пострадал. По данным местных силовиков, ДТП произошло около 14:00 по местному времени (13:00 мск) в Михайловском районе. Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и пассажиры, кроме ребёнка возрастом примерно 3-4 года, находившегося в ВАЗе. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

31 июля крупное ДТП произошло в Крыму. Как писал NEWS.ru, в районе села Русаковка на трассе «Таврида» микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Предполагается, что мужчина уснул за рулём, что и стало причиной аварии. В результате ДТП девять человек погибли, десять — получили травмы различной степени тяжести.