Происшествия

Движение ограничено на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика

12:18, 28 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение осуществляется по одной полосе на участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика.

На Волоколамском шоссе в районе дома 79 произошло возгорание грузового автомобиля. Пострадавших нет, — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Там отметили, что на месте работают оперативные службы, и посоветовали по возможности объезжать данный участок трассы.

Как ранее писал NEWS.ru, массовая авария произошла в ночь на 26 мая на Московской кольцевой автодороге. Девять легковых автомобилей столкнулись около съезда с МКАД на Каширское шоссе.

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