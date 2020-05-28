Движение ограничено на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика

https://static.news.ru/photo/14f71b22-a0c5-11ea-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение осуществляется по одной полосе на участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы из-за горящего грузовика.

На Волоколамском шоссе в районе дома 79 произошло возгорание грузового автомобиля. Пострадавших нет, — сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

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Там отметили, что на месте работают оперативные службы, и посоветовали по возможности объезжать данный участок трассы.

Как ранее писал NEWS.ru, массовая авария произошла в ночь на 26 мая на Московской кольцевой автодороге. Девять легковых автомобилей столкнулись около съезда с МКАД на Каширское шоссе.