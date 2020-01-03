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Два десятка автомобилей провалились под лёд в бухте Воевода на острове Русский под Владивостоком. Очевидцы сняли на видео случившееся и выложили в соцсетях.

Люди приехали на остров порыбачить, машины оставили метрах в пяти от берега на льду. Поверхность не выдержала веса машин, лёд треснул и автомобили стали тонуть, сообщает «Восток Медиа».

Пострадавших в результате происшествия нет, но некоторые машины ушли под воду практически полностью, у большинства видны только крыши. Выезд на лёд в этом месте категорически запрещён, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее прочный лёд на водоёмах имеет синеватый или зеленоватый цвета. Матово-белому или желтоватому доверять не стоит. Самый крепкий — прозрачный, рассказали представители МЧС России. Ведомство уточнило, что над ямами лёд кажется более тёмным, он прогнётся, но не разрушится.