Два члена Совфеда заразились коронавирусом

У двух членов Совета Федерации выявлена коронавирусная инфекция. Несмотря на то что болезнь протекает бессимптомно, сенаторы ушли на самоизоляцию.
Об этом РИА Новости
Начиная с марта, накануне пленарного заседания палаты все сенаторы сдают тесты на COVID-19.
Как рассказал Тимченко, тесты, которые сдавали сенаторы перед сегодняшним заседанием, показали положительные результаты у двух человек.
Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные, — отметил он.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас несколько дней провёл в больнице из-за подозрения на коронавирус. Проведённый тест дал отрицательный результат. У него поднялась температура, КТ показала, что в лёгких чисто. В настоящее время он выписан из больницы и находится на даче, где ещё неделю планирует работать дистанционно, писал NEWS.ru.
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