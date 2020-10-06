Два члена Совфеда заразились коронавирусом

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У двух членов Совета Федерации выявлена коронавирусная инфекция. Несмотря на то что болезнь протекает бессимптомно, сенаторы ушли на самоизоляцию.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. Имена заразившихся не называются.

Начиная с марта, накануне пленарного заседания палаты все сенаторы сдают тесты на COVID-19.

Как рассказал Тимченко, тесты, которые сдавали сенаторы перед сегодняшним заседанием, показали положительные результаты у двух человек.

Это не значит, что они болеют, однако тесты были положительные, — отметил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас несколько дней провёл в больнице из-за подозрения на коронавирус. Проведённый тест дал отрицательный результат. У него поднялась температура, КТ показала, что в лёгких чисто. В настоящее время он выписан из больницы и находится на даче, где ещё неделю планирует работать дистанционно, писал NEWS.ru.