Два человека стали жертвами ДТП в Смоленске

https://static.news.ru/photo/c970ca26-3797-11eb-a7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области

Двое граждан погибли, ещё пятеро получили травмы в момент столкновения двух легковых автомобилей в Смоленске, передают представители УМВД по региону. ДТП произошло около 04:45 мск на пересечении улиц Крупской и Аптечной 6 декабря 2020 года.

Личности скончавшихся и детали ЧП выясняются. По предварительным данным, жертвами аварии стали молодые девушка и парень. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, передаёт РИА Новости со ссылкой на стражей порядка.

В этот же день в Башкирии трое подростков в возрасте 15–16 лет погибли в ДТП с наездом на табун лошадей. Происшествие случилось у деревни Атавды в Абзелиловском районе республики.

Пятеро подростков решили покататься на автомобиле, но сидевший за рулём не справился с управлением, и машина врезалась в табун лошадей. В результате двое 16-летних юношей погибли на месте, один 15-летний подросток умер в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пять человек стали жертвами аварии, которая произошла на трассе Краснодар — Ейск в Каневском районе. Два легковых автомобиля столкнулись 5 декабря около 06:40 вблизи хутора Ударного. Также в пресс-службе СУ СК РФ по краю рассказали, что 22-летний погибший был сотрудником отдела полиции по Щербиновскому району. В момент происшествия он не находился при исполнении служебных обязанностей.