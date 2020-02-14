Двое стали жертвами аварии с участием «Газели» в Калужской области. ДТП произошло на автодороге Мосальск — Барятино — Киров.
Как сообщили в региональном управлении МВД, 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате водитель одной из машин и его пассажирка скончались на месте. Кроме того, в ДТП пострадала четырёхлетняя девочка. Её госпитализировали.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, грузовой фургон ГАЗ сбил 12-летнюю девочку на территории одной из столичных школ. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).
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