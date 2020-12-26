Два человека погибли в ДТП с автобусом в Кемерово

https://static.news.ru/photo/7eaeaa56-478e-11eb-96a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легковой автомобиль и автобус ПАЗ столкнулись на Терешковском мосту в Кемерово. Два человека погибли, один получил травмы.

На Терешковском мосту столкнулись автомобиль Daewoo Nexia и автобус ПАЗ, в легковом автомобиле два человека погибших, — рассказали в пресс-службе ГИБДД города журналистам РИА Новости.

Получивший травмы также находился в легковом автомобиле. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

На трассе в Ростовской области в ДТП столкнулись девять автомобилей. Причиной происшествия стала наледь на дороге, а также несоблюдение скоростного режима в условиях гололёда. Водителей заранее предупреждали об опасной ситуации на дорогах и призывали их быть осторожными.

Ранее в Кабардино-Балкарии один человек погиб в ДТП. Авария произошла на участке дороги Аргудань — Александровская, где легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с пассажирской «Газелью». Водитель иномарки погиб на месте, пять пассажиров микроавтобуса с различными травмами были доставлены в больницы.

Как писал NEWS.ru, пьяный водитель сбил ребёнка в Омской области. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в посёлке Большегривское в районе дома 18.