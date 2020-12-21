Пьяный водитель насмерть сбил ребёнка в Омской области

https://static.news.ru/photo/ed71183e-4293-11eb-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омской области водитель на автомобиле Hyundai Santa Fe сбил 13-летнего школьника. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ДТП произошло в посёлке Большегривское в районе дома 18. По данным УМВД региона, водитель 1983 года рождения находился в нетрезвом состоянии.

Водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями алкодетектора — 0,85 мг/л, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство.

Ещё одно ДТП с летальным исходом произошло на автодороге Тюмень — Омск. В районе 403-го километра молодой человек 1999 года рождения на автомобиле ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. В результате аварии один пассажир легковушки 19 лет скончался на месте, сам водитель умер в карете скорой помощи. Ещё два пассажира, 14-летняя девушка и 22-летний молодой человек, были госпитализированы с травмами.

Ранее на Кубани автобус, перевозивший призывников, столкнулся с легковым автомобилем Skoda Rapid. Авария произошла в районе Кропоткина, передавал NEWS.ru. В результате ДТП погиб 30-летний водитель легковушки. Пострадали четверо призывников.