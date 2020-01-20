https://static.news.ru/photo/a90e336e-3b66-11ea-9abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во время стрельбы в юго-восточной части города перед баром на Ноланд-Роуд погибли два человека. Ещё 15 получили ранения, сообщили в полиции Канзас-Сити.

По данным правоохранителей, они прибыли на место ЧП незадолго до полуночи. Полицейские увидели очередь перед переполненным баром. В тот же момент раздался выстрел. Пуля попала в женщину, которая скончалась на месте, передаёт ABC News. При этом отмечается, что ни один из офицеров не выстрелил в ответ.

Полицейские рассказали, что подозреваемый открыл огонь в тот момент, когда перед баром собралась большая толпа. Сотрудники правопорядка не знают, что заставило мужчину начать расстреливать людей в очереди. Стрелка удалось остановить только вооружённому охраннику заведения. Власти подтвердили, что второй жертвой стал сам нападавший.

Ранее в Таганроге неизвестные открыли стрельбу по прохожим с балкона студенческого общежития. Инцидент произошёл в самом центре города, писал NEWS.ru.