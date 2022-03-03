Два человека погибли при пожаре в центре Москвы

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего на Смоленском бульваре в Москве. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб столицы.

Площадь пожара, по предварительной версии, составила 60 квадратных метров. В настоящее время пожарные спасли 13 человек, ещё порядка 40 эвакуированы, — рассказал собеседник агентства.

В прокуратуре Москвы подтвердили данные о двух погибших. Там также сообщили, что на месте происшествия находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Инцидент произошёл в жилом шестиэтажном доме. Он был построен в 1935 году по индивидуальному проекту. Помимо жилых помещений там также имеется нежилая площадь. Огонь вспыхнул в квартире на четвёртом этаже.

Ранее в столичном районе Богородское на третьем этаже пятиэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавший, пожара удалось избежать. Причиной инцидента пока считают бытовой газ, экстренные службы занимаются установлением причин инцидента.