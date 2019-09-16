https://static.news.ru/photo/88c49d1c-d7ea-11e9-8b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Чечне.

Авария произошла на окраине села Алхан-Кала.

В двух легковых автомобилях находились восемь человек, четверо из которых погибли на месте, ещё двое — по дороге в больницу, — рассказал « Интерфаксу » информированный источник.

По его словам, двое пострадавших получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Как ранее писал News.ru, восемь человек стали жертвами крупного ДТП с участием автобуса ПАЗ в Ярославской области. Авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновник аварии — водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.