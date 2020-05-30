ДТП с участием трёх автомобилей такси произошло в Москве

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Пятерых сотрудников правоохранительных органов задержали в одном из местных ресторанов во время застолья. Полицейские попали в руки к своим коллегам за нарушение самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ночь с 29 на 30 мая в кафе «Гюмри» собрались десять сотрудников правоохранительных органов из сургутского отдела полиции № 3. Местные журналисты и правозащитник Сергей Иванов проводили рейд по...