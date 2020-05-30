ДТП с участием трёх автомобилей такси произошло в Москве

Три автомобиля такс столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Трое человек получили разной степени ранения. Они госпитализированы.
Три человека пострадали в ДТП по адресу Кутузовский проспект, дом 61. Столкнулись три машины такси, — привели сообщение пресс-службы ГИБДД г. Москвы в ТАСС.
Отмечается, что на месте аварии работают медицинские сотрудники и Госавтоинспекция. Выясняются обстоятельства ДТП.
Как писал NEWS.ru ранее, в ГИБДД сообщили, что что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём.