Происшествия

ДТП с участием трёх автомобилей такси произошло в Москве

02:26, 31 мая 2020 14
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Три автомобиля такс столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Трое человек получили разной степени ранения. Они госпитализированы.

Три человека пострадали в ДТП по адресу Кутузовский проспект, дом 61. Столкнулись три машины такси, — привели сообщение пресс-службы ГИБДД г. Москвы в ТАСС.

Отмечается, что на месте аварии работают медицинские сотрудники и Госавтоинспекция. Выясняются обстоятельства ДТП.

Как писал NEWS.ru ранее, в ГИБДД сообщили, что что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём.

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