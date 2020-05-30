ДТП с участием полицейской машины произошло в Санкт-Петербурге

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Два человека пострадали при падении сорвавшегося лифта в торговом центре Благовещенска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Отмечается, что инцидент произошёл в торгово-развлекательном центре «Острова». Лифт с людьми сорвался. В кабине было двое мужчин, на место прибыли спасатели, мужчин достали и передали медикам, — цитирует сообщение спасателей...