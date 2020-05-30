ДТП с участием полицейской машины произошло в Санкт-Петербурге

На Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге произошло столкновение машины такси и УАЗа патрульно-постовой службы.
Об этом
Как отмечает издание, есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен