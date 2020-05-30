Происшествия

ДТП с участием полицейской машины произошло в Санкт-Петербурге

17:53, 30 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге произошло столкновение машины такси и УАЗа патрульно-постовой службы.

Об этом сообщает издание «Невские Новости». По его данным, авария произошла днём 30 мая.

Как отмечает издание, есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин сообщил, что подавляющее большинство ДТП (90%) происходят по причине того, что водители неправильно оценивают ситуацию между участниками движения, а также из-за невнимательности за рулём.

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