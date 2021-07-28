Друг съеденного медведем туриста рассказал о ЧП под Красноярском

Друг погибшего от нападения медведя туриста Антон Щелкунов рассказал подробности происшествия под Красноярском. Зверь загрыз, а после съел путешественника из Ессентуков Евгения Старкова, пишет «Ридус».

Происшествие случилось 27 июля в районе Девяти озёр Араданского хребта в парке «Ергаки». Зверь напал на туристов в тот момент, когда они укладывали рюкзаки, чтобы двинуться после ночёвки дальше.

Я стоял у камней, где стояли две палатки. Собираю рюкзак, поворачиваю налево голову — прямо между двух камней высовывается голова медведя. Большущая башка со слюнищей капающей. Я заорал... Потом побежал. Передо мной из палатки выскочил наш товарищ, мы вдвоём с ним побежали, — вспоминает подробности происшествия Щелкунов.

Спасаясь, все трое туристов спустились в «ложбинку», а затем нашли возвышенность и взобрались на камни.

Залезли метров на 50 по вертикали и увидели то место, где у нас палатки стояли. Смотрим, тело лежит, рядом медведь стоит... то туда, то сюда... тело... ест... ест он тело нашего друга... потом отвлёкся от тела, стал на нас смотреть. Мы ещё выше полезли, залезли достаточно высоко, стояли там минут 15, смотрели на всё происходящее... Затем решили выходить в чём есть — босиком, в сланцах выходить в сторону трассы, — рассказал детали жуткого ЧП турист.

В группе было четыре человека: двое из Москвы, двое, в частности 42-летний Евгений Старков, из Ессентуков. Останки путешественника пока не найдены.

Ранее сообщалось, что медведь напал на группу туристов в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, один человек погиб. Администрация парка обратилась к краевым властям с предложением на время закрыть «Ергаки» для туристов.