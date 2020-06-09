Драка с поножовщиной произошла на юго-востоке Москвы

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт между несколькими мужчинами на 8-й улице Текстильщиков в Москве закончился дракой, один из участников которой нанёс оппоненту ранение ножом.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на начальника пресс-службы столичного управления МВД Владимира Васенина. По его словам, подозреваемый в нападении с ножом задержан сотрудниками полиции. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной.

Сотрудники полиции установили, что у продуктового магазина между несколькими мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку, — сообщил Васенин.

Задержанным оказался 24-летний житель Московской области. Его поместили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Интернете опубликовано видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом охранникам строительного магазина в Екатеринбурге. Позже мужчину застрелят при задержании сотрудники СОБРа.