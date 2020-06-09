Драка с поножовщиной произошла на юго-востоке Москвы

Конфликт между несколькими мужчинами на 8-й улице Текстильщиков в Москве закончился дракой, один из участников которой нанёс оппоненту ранение ножом.
Об этом
Сотрудники полиции установили, что у продуктового магазина между несколькими мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку, — сообщил Васенин.
Задержанным оказался 24-летний житель Московской области. Его поместили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Интернете опубликовано видео, на котором 27-летний Владимир Таушанков угрожает ножом охранникам строительного магазина в Екатеринбурге. Позже мужчину застрелят при задержании сотрудники СОБРа.
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