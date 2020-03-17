https://static.news.ru/photo/cbfbceec-6873-11ea-a56c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Медики из больницы Гатчины Ленинградской области сообщили о происшествии. В больницу поступил 45-летний мужчина, у которого была отрезана часть детородного органа.

Он попал в приёмное отделение в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, что с ним произошло. Мужчине провели операцию. Врачам удалось восстановить функцию мочевыделения. Предполагается, что травмы ему нанесли ножом, сообщает РЕН ТВ.

Ранее приставы разыскивали его за долг по алиментам в размере 57 тысяч рублей. Также он привлекался к ответственности за хулиганство.

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