Дочь замуровавшей сына астраханки высказалась о трагедии

https://static.news.ru/photo/7e71a8a6-b35d-11ea-8676-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Дочь жительницы Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. По её словам, о случившемся никто в семье не знал.

Я искренне верила, что с нашим мальчиком всё хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернётся домой, — написала девушка в соцсети.

Она добавила, что всегда считала свою семью лучшей на свете, а маму самой замечательной, и всё рухнуло в один момент, сообщает РИА Новости.

Я осталось без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это, — говорится в её сообщении.

Девушка поблагодарила всех, кто искал ребёнка, а также сотрудников полиции, которые «нашли виновного».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12-летний мальчик 4 марта ушёл в школу и не вернулся. Его тело нашли, залитое бетоном, под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.