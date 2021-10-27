Дочь убитого банкира рассказала об угрозах, поступавших накануне трагедии

Дочь убитого в Москве бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова Анастасия рассказала, что за несколько дней до его убийства отцу поступали угрозы. По её словам, от него требовали вернуть 600 млн рублей долга, сообщает РЕН ТВ.

Девушка сообщила , что её отцу звонила Елена Карелина. По данным издания «СоцИнформБюро», это руководитель ООО «Научно-производственное предприятие СпецАвиа». В разговоре речь могла идти о задолженности обанкротившегося банка. На момент краха у него оставалась задолженность перед кредиторами в размере превышающем 19 млрд рублей.

Сама Карелина утверждает , что никогда с Яхонтовым не разговаривала, а последний раз видела его заседании суда по делу, в котором была свидетельницей, передают «Известия».

Кадр из видео Следственный комитет Российской Федерации

Ранее стало известно о заочном аресте подозреваемого в убийстве семьи банкира Андрея Скрипкина. Это деловой партнер банкира. Сегодня он был задержан в Белоруссии, где скрывался после совершённого преступления. В случае доказательства его вины, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына устранил как свидетелей.