Директор «Водоканала» пришёл на приём к мэру Бийска и умер

https://static.news.ru/photo/5418bc9e-49ed-11eb-a46e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Директор муниципального предприятия «Водоканал» города Бийска Геннадий Чумичев скоропостижно скончался около приёмной мэра Александра Студеникина. К главе города руководитель коммунальной организации пришёл, чтобы обсудить текущие рабочие вопросы, в том числе работу в предстоящие новогодние выходные.

Однако 53-летнему мужчине внезапно стало плохо: у него произошёл сердечный приступ. В мэрию вызвали скорую помощь, но усилия медиков оказались тщетными. По некоторым данным, до приезда бригады врачей помощь Чумичеву пытался оказать сам Студеникин, передаёт MK.RU со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что никаких конфликтов между руководителем «Водоканала» и мэром Бийска не было. Тональность предстоящей беседы ожидалась спокойной и рабочей, рассказал начальник пресс-службы администрации Бийска Павел Сидоренко.

Я вообще не помню, чтобы они когда-либо ссорились, конфликтовали. Они вообще хорошо ладили. Дело в том, что «Водоканал» — одно из самых мощных предприятий жизнеобеспечения Бийска. Оно отвечает не только за водоснабжение, но и за работу тепловых и газовых котельных, — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

Глава пресс-службы подчеркнул, что Чумичев так и не успел поговорить с мэром: приступ случился, когда глава «Водоканала» ждал на диване окончания совещания у главы города.

В мэрии Бийска выразили соболезнования его семье, информирует «Интерфакс».

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