Девять человек с коронавирусом нарушили карантин в Москве

https://static.news.ru/photo/6957e00c-7677-11ea-8bb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под наблюдение врачей в обсерваторы переведены девять столичных жителей с COVID-19, которые нарушили меры самоизоляции в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Большинство заболевших коронавирусом, которым разрешено лечиться дома, добросовестно соблюдают режим изоляции. Однако, к сожалению, в Москве уже зафиксировано девять случаев нарушения карантина. Такие пациенты переведены на лечение в обсерваторы без права вернуться к домашнему режиму, — приводит слова вице-мэра оперативный штаб.

Заболевшие COVID-19, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, не нуждаются в госпитализации и проходят лечение на дому. Родственники пациента получают постановление главного санитарного врача Москвы. В нём содержатся указания, главным из которых является оставаться дома.

Всего в России сейчас зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее мэрия Москвы рассказала, как будет выдавать пропуска для выхода на улицу.