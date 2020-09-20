Девушки упали с пятиметровой стены в Саратове

https://static.news.ru/photo/e187a8f4-fb2a-11ea-92d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 64.mchs.gov.ru

На проспекте Кирова в Саратове две девушки упали с пятиметровой стены во двор.

Об этом сообщает издание «Версия Саратов» со ссылкой на областную службу спасения. По его данным, инцидент произошёл у дома № 46.

Обеим девушкам по 18 лет. После того как их обнаружили, спасателям пришлось спилить металлическую решётку, чтобы организовать проход к пострадавшим. После этого они спустились к девушкам с помощью альпинистского снаряжения и подняли их в безопасное место. Одной из них оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Другую девушку госпитализировали с травмами средней тяжести.

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