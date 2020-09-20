Девушки упали с пятиметровой стены в Саратове

На проспекте Кирова в Саратове две девушки упали с пятиметровой стены во двор.
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Обеим девушкам по 18 лет. После того как их обнаружили, спасателям пришлось спилить металлическую решётку, чтобы организовать проход к пострадавшим. После этого они спустились к девушкам с помощью альпинистского снаряжения и подняли их в безопасное место. Одной из них оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Другую девушку госпитализировали с травмами средней тяжести.
Ранее NEWS.ru писал о том, что около 200 человек задействованы в спасательных операциях на юге Франции в связи с грозами. В департаменте Гaр объявлен максимальный уровень метеoтревоги.
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