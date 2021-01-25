Девочку насмерть завалило снегом в Калужской области

https://static.news.ru/photo/4b89ffde-5e5b-11eb-9bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмилетняя девочка погибла в деревне Леоново Износковского района Калужской области во время игры в снегу.

Трагедия произошла, когда дети строили крепость из снега. Девочка залезла в сугроб, после чего на неё обрушился пласт снега. На помощь ребёнку пришли взрослые, но было поздно. Пострадавшую отвезли в Юхновскую ЦРБ, где медики констатировали смерть. По факту происшествия следователи проводят проверку, по итогам которой вынесут процессуальное решение, сообщает газета «Весть».

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