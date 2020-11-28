В Москве 11-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах

https://static.news.ru/photo/8c80b25a-3253-11eb-9c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

11-летний школьник скончался при загадочных обстоятельствах на северо-западе Москвы. Его тело обнаружили на лестничной клетке одного из подъездов. Единственным свидетелем происшествия стала собака.

Подросток ушёл на прогулку с лабрадором около полудня. Примерно в 13:00 его матери позвонили и попросили дойти до соседнего дома, чтобы опознать тело ребёнка. Труп обнаружила местная жительница. Рядом находился пёс, который нервно лаял.

Родственники считают, что причиной смерти стал несчастный случай. Полицейские изъяли собачий поводок в качестве улики. Уточняется, что погибший не имел проблем с учёбой, готовился справить день рождения и имел большие планы на жизнь, даже подбирал на будущее вуз для поступления, сообщает МК.RU.

Силовики установят, был ли подросток один в момент смерти, иногда он гулял вместе со сверстниками.

Как писал NEWS.ru, в Архангельске школьник умер на перемене от остановки сердца. Причина произошедшего неизвестна. Ребёнка пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Ранее в Псковской области скончался ученик шестого класса коррекционной школы. Он надышался парами бензина из ёмкости на улице. Вместе с ним находились его друзья, которые не смогли ему помочь.