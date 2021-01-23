Ребёнок погиб в Саратове из-за упавшей с дома глыбы льда

https://static.news.ru/photo/406634fe-5d9f-11eb-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Глыба льда упала на голову 12-летнему мальчику в Заводском районе Саратова. Ребёнок погиб на месте. Инцидент произошёл на улице Азина, 33а.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они допрашивают жильцов дома, а также сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом. Была изъята необходимая документация. Дело находится на контроле у руководителя СУ СКР области Анатолия Говорунова, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Как пишет «Версия Саратов», мэр города Михаил Исаев заявил , что виновные в произошедшем должны быть наказаны по всей строгости закона. Он подчеркнул, что весь зимний период, а также накануне резкого потепления муниципалитет предупреждал собственников зданий о необходимости очистки кровель и козырьков. Здание, с которого на ребёнка упал лёд, обслуживает ООО «УК Благоустройство».

Родным и близким погибшего мальчика приношу самые искренние соболезнования, — сказал Исаев.

В этот же день в результате падения глыбы льда в центре Саратова пострадала местная жительница. Лёд упал на неё у дома № 18 по улице Советской. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу № 1 с травмами средней степени тяжести, сообщает ИА «Регион 64».

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы упавшая лопата раскроила голову юноше. Инцидент произошёл из-за того, что чистивший снег рабочий выронил из рук лопату. У пострадавшего открылось сильное кровотечение.