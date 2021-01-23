Ребёнок погиб в Саратове из-за упавшей с дома глыбы льда

Глыба льда упала на голову 12-летнему мальчику в Заводском районе Саратова. Ребёнок погиб на месте. Инцидент произошёл на улице Азина, 33а.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они допрашивают жильцов дома, а также сотрудников управляющей компании, которая обслуживает дом. Была изъята необходимая документация. Дело находится на контроле у руководителя СУ СКР области Анатолия Говорунова, сообщает пресс-служба СКР по региону.
Как пишет «Версия Саратов», мэр города Михаил Исаев
Родным и близким погибшего мальчика приношу самые искренние соболезнования, — сказал Исаев.
В этот же день в результате падения глыбы льда в центре Саратова пострадала местная жительница. Лёд упал на неё у дома № 18 по улице Советской. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу № 1 с травмами средней степени тяжести,
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы упавшая лопата раскроила голову юноше. Инцидент произошёл из-за того, что чистивший снег рабочий выронил из рук лопату. У пострадавшего открылось сильное кровотечение.