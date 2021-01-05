Упавшая лопата раскроила голову юноше в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/860a7864-50f5-11eb-9707-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В центре Москвы 19-летний юноша получил травму головы, когда на него с крыши упала лопата для снега.

Инструмент выронил из рук рабочий, который чистил крышу дома по улице Арбат. У парня, гулявшего с девушкой, открылось сильное кровотечение. Медики выехали на место происшествия. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщает Пятый канал.

Ранее врач-травматолог Артём Катулин рассказал о самых частых травмах россиян во время новогодних каникул. Чаще всего граждане травмируются при неосторожном обращении с пиротехническими изделиями и падают с высоты, что приводит к переломам. В основном это происходит во время активного отдыха или в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал NEWS.ru, столичные полицейские начали проверку по факту травмирования младенца. 21-летняя девушка и её гражданский муж приехали на квартиру знакомой, чтобы взять ходунки для сына. Малыша они оставили в манеже. В какой-то момент ребёнок заплакал. Мать малыша не обратила на это внимание и только дома увидела у сына припухлость на голове. Оказалось, что малыш проломил теменную кость. Его срочно госпитализировали. По факту произошедшего ведётся проверка.