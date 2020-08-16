Девочка в Ленобласти забралась на электричку и получила удар током

https://static.news.ru/photo/ae778f00-df97-11ea-923c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области девочка 2007 года рождения получила удар током, забравшись на железнодорожный состав.

Инцидент произошёл вечером 15 августа. Пострадавшая госпитализирована в Подпорожскую центральную районную больницу с ожогами и телесными повреждениями.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье под колёса электрички попали двое детей. Мальчик 2008 года рождения погиб, девочка 2007 года рождения доставлена в больницу.