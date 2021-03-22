Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Мурманской области, жива

https://static.news.ru/photo/dc1f83ba-8b70-11eb-857b-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Информация о смерти 12-летней девочки под снежной лавиной в Заполярье оказалась неверной. Ребёнок жив, хотя находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

Девочка жива, но, со слов прибывших спасателей, состояние тяжёлое, — цитирует агентство источник в региональном Министерстве информационной политики.

Сход снежной лавины застал в пути группу из 16 туристов, которая регистрировалась на маршрут в Хибинах Мурманской области. Именно от туристов стало известно, что под лавиной оказалась девочка, медицинская помощь больше никому из группы не потребовалась. Региональное Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о сходе снежной лавины в районе посёлка Имандра (муниципальный округ город Оленегорск) поступила спасателям вечером 22 марта. Глава Оленегорска Олег Самарский рассказал, что в районе происшествия была группа туристов из Санкт-Петербурга.