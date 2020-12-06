Детский омбудсмен рассказала о состоянии раненной полицейским девочки

https://static.news.ru/photo/03da0e56-37cb-11eb-a62b-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ярославская Фото: duma.mos.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что жизни девочки, которую сотрудник полиции ранил в ногу, ничего не угрожает.

Мы знаем об этой ситуации. Держим связь со следствием. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, она в больнице, в безопасности, — сказала РИА Новости омбудсмен.

Ярославская пообещала держать расследование инцидента на контроле.

Как писал NEWS.ru, на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении. По словам соседей, всё началось с криков во дворе, после которых раздались хлопки. Очевидцы утверждают, что сотрудник ППС пытался завести ребёнка в дом, но та оказывала сопротивление.

В настоящее время в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о хулиганстве, материалы переданы в органы следствия. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин сообщил, что стрелявший в ребёнка сотрудник ППС будет уволен.