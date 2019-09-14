https://static.news.ru/photo/57e4e608-d6b8-11e9-925a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое детей стали жертвами пожара, который произошёл в жилом доме в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.

Возгорание началось в двухэтажном муниципальном жилом здании на улице Молодцова на площади пять квадратных метров.

Из задымлённой квартиры пожарные вынесли двух детей — девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Мать погибших детей находится в центральной городской больнице Кривограда.

До прибытия пожарных из дома эвакуировались шесть человек, в том числе двое детей. Огонь удалось потушить за пять минут. В ликвидации были задействованы две единицы спецтехники и пять спасателей.

Ранее News.ru писал, что около 150 человек эвакуировано в Волгоградском областном наркологическом диспансере из-за пожара.