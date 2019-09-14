Двое детей стали жертвами пожара, который произошёл в жилом доме в посёлке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа.
Возгорание началось в двухэтажном муниципальном жилом здании на улице Молодцова на площади пять квадратных метров.
Из задымлённой квартиры пожарные вынесли двух детей — девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения, —
сообщилив ГУ МЧС по региону.
Мать погибших детей находится в центральной городской больнице Кривограда.
До прибытия пожарных из дома эвакуировались шесть человек, в том числе двое детей. Огонь удалось потушить за пять минут. В ликвидации были задействованы две единицы спецтехники и пять спасателей.
Ранее News.ru писал, что около 150 человек эвакуировано в Волгоградском областном наркологическом диспансере из-за пожара.