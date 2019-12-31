Более 30 обезьян погибли в зоопарке германского города Крефельд в результате пожара в вольере. Возгорание произошло в новогоднюю ночь.
О происшествии сообщила администрация зоопарка. В вольере обитали шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие обезьяны.
Наши худшие опасения подтвердились. В вольере с обезьянами выживших животных нет, —
сказанона официальной странице в Facebook.
Соседний вольер, в котором обитают гориллы, не пострадал.
Причины произошедшего пока не установлены. По некоторым данным, пожар мог произойти из-за фейерверка. Зоопарк 1 января для посетителей решено не открывать.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате пожара в турецкой столице. Возгорание произошло рано утром 1 января.
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