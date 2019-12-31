https://static.news.ru/photo/789819a6-2c80-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/Global Look Press

Более 30 обезьян погибли в зоопарке германского города Крефельд в результате пожара в вольере. Возгорание произошло в новогоднюю ночь.

О происшествии сообщила администрация зоопарка. В вольере обитали шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие обезьяны.

Наши худшие опасения подтвердились. В вольере с обезьянами выживших животных нет, — сказано на официальной странице в Facebook.

Соседний вольер, в котором обитают гориллы, не пострадал.

Причины произошедшего пока не установлены. По некоторым данным, пожар мог произойти из-за фейерверка. Зоопарк 1 января для посетителей решено не открывать.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли в результате пожара в турецкой столице. Возгорание произошло рано утром 1 января.