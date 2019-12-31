https://static.news.ru/photo/7133939a-2c7e-11ea-9102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Buchner/dpa/Global Look Press

Как минимум четыре человека погибли в результате пожара в квартире в турецкой столице Анкаре рано утром 1 января.

Пожар вспыхнул в подвале одной из квартир в районе Альтиндаг. В результате четыре человека погибли, многие были госпитализированы. Причина возгорания неизвестна, передаёт агентство Anadolu.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели вывели около 300 посетителей и 35 сотрудников из торгового центра Intermarche во французском Безансоне из-за поджога автомобиля на подземной парковке. По предварительным данным, злоумышленники пробрались на закрытый этаж муниципальной подземной стоянки и подожгли угнанный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины, а дым начал поступать в супермаркет. Всего сгорели более десятка машин, один человек пострадал.