https://static.news.ru/photo/dcc9e8b0-2bd0-11ea-9fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спасатели вывели около 300 посетителей и 35 сотрудников торгового центра Intermarche во французском Безансоне из-за поджога автомобиля на подземной парковке.

По предварительным данным, злоумышленники пробрались на закрытый этаж муниципальной подземной стоянки и подожгли угнанный автомобиль. Огонь перекинулся на соседние машины, а дым начал поступать в супермаркет. Всего сгорели более десятка машин, один человек пострадал, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что 35 пожарных уже несколько часов пытаются потушить возгорание, однако ситуация осложняется высокой температурой на этаже и задымлением. На место прибыл мэр Безансона Жан-Луи Фуссере.

Ранее NEWS.ru писал, что крупный пожар вспыхнул утром 28 декабря на заводе по переработке отходов неподалёку от японской столицы. Пожарные сообщили, что очаг возгорания находился в месте хранения пластикового мусора. Чёрный дым от горения искусственных материалов было видно за несколько километров. За час огонь поглотил практически всё здание.