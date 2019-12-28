https://static.news.ru/photo/cb553f64-293a-11ea-8bab-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Крупный пожар вспыхнул утром 28 декабря на заводе по переработке отходов неподалёку от японской столицы.

Пожарные сообщили, что очаг возгорания находился в месте хранения пластикового мусора. Чёрный дым от горения искусственных материалов было видно за несколько километров. За час огонь поглотил практически всё здание. На месте происшествия работают 13 пожарных расчётов, передаёт NHK.

На данный момент нет сведений о пострадавших. От жителей близлежащих районов префектуры Тиба жалоб на плохое самочувствие вследствие отравления продуктами горения также пока не поступало.

Как писал NEWS.ru ранее, возгорание произошло на подземной парковке многоэтажного здания на северо-западе столицы. Огонь вспыхнул в подсобном помещении подземного паркинга жилого дома, находящегося по адресу: улица Авиационная, д. 77, корп. 2 в районе Щукино. Площадь пожара составила два квадратных метра, в результате пожара погибли два человека.