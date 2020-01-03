Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, в результате которого погибли от 23 до 28 курсантов. Ещё десятки человек получили ранения.
Ракеты прилетели в один из жилых кварталов южной части столицы Ливии, где находится училище. Об обстреле в Facebook
Ответственность за атаку ПНС, территория которой была обстреляна, уже возложило на силы, лояльные Ливийской национальной армии (ЛНА).
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Анкаре отреагировали на обращение ПНС Ливии, которое обеспокоено наступлением на ливийскую столицу армии Хафтара. 3 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект, разрешающий республике отправить военных специалистов в Ливию. Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован. Отправку войск 2 января одобрил турецкий парламент.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен