https://static.news.ru/photo/9f895376-2f5b-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, в результате которого погибли от 23 до 28 курсантов. Ещё десятки человек получили ранения.

Ракеты прилетели в один из жилых кварталов южной части столицы Ливии, где находится училище. Об обстреле в Facebook сообщают полномочные представители операции «Вулкан гнева», проводимой правительством национального согласия (ПНС), со ссылкой на Минздрав.

Ответственность за атаку ПНС, территория которой была обстреляна, уже возложило на силы, лояльные Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Анкаре отреагировали на обращение ПНС Ливии, которое обеспокоено наступлением на ливийскую столицу армии Хафтара. 3 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал законопроект, разрешающий республике отправить военных специалистов в Ливию. Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован. Отправку войск 2 января одобрил турецкий парламент.