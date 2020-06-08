Десять тонн нефтепродуктов разлилось из скважины в Ненецком АО

https://static.news.ru/photo/1155b222-a993-11ea-963d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономномного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.
На Дюсушевском месторождении, принадлежащем компании «Полярное сияние», произошла разгерметизация скважины № 6, — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По предварительным данным, площадь загрязнения составила 50 кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писал NEWS.ru, в результате плановой проверки документации Росприроднадзор выявил ряд нарушений природоохранного законодательства в работе ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Речь идёт о нарушениях законодательства о недрах, континентальном шельфе, охране окружающей среды, атмосферного воздуха, отходах производства и потребления, которые компания допустила во время разработки Краковского нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря. По итогам проверки Росприроднадзор выявил, что выброс предприятием загрязняющих веществ в атмосферу превышает установленные нормативы по ряду компонентов. Также оказалось, что компанией не были зарегистрированы права на сооружения. Кроме того, она не провела экспертизу плана действий при разливах нефти и нефтепродуктов морской стационарной платформы Кравцовского нефтяного месторождения. В результате проверки Росприроднадзор выдал предписание об устранении нарушений.