Десять тонн нефтепродуктов разлилось из скважины в Ненецком АО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как в соцсетях появилось видео отдыха сочинских сотрудников правоохранительных органов на природе во время режима самоизоляции из-за коронавируса, их коллеги-полицейские начали проверку. Об этом сообщил представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Ролик был снят в Сочи и появился в Сети 8 июня. На кадрах большая компания сотрудников полиции при исполнении отдыхают в загородном кафе. Дата съёмки указана в титрах — 5...