Росприроднадзор нашёл нарушения в работе «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

https://static.news.ru/photo/75def65c-a954-11ea-ac72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В результате плановой проверки Росприроднадзор выявил ряд нарушений природоохранного законодательства в работе ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение ведомства. Согласно ему, речь идёт о нарушениях законодательства о недрах, континентальном шельфе, охране окружающей среды, атмосферного воздуха, отходах производства и потребления, которые компания допустила во время разработки Краковского нефтяного месторождения на шельфе Балтийского моря.

Установленные нарушения при осуществлении хозяйственной или иной деятельности пользователя недр могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, последствия которого могут привести к деградации естественных экологических систем, — говорится в сообщении.

По итогам проверки Росприроднадзор выявил, что выброс предприятием загрязняющих веществ в атмосферу превышает установленные нормативы по ряду компонентов. Также оказалось, что компанией не были зарегистрированы права на сооружения. Кроме того, она не провела экспертизу плана действий при разливах нефти и нефтепродуктов морской стационарной платформы Кравцовского нефтяного месторождения. В результате проверки Росприроднадзор выдал предписание об устранении нарушений.

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