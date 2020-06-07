Росприроднадзор нашёл нарушения в работе «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»

В результате плановой проверки Росприроднадзор выявил ряд нарушений природоохранного законодательства в работе ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
Об этом
Установленные нарушения при осуществлении хозяйственной или иной деятельности пользователя недр могут явиться причинами негативного воздействия на окружающую среду, последствия которого могут привести к деградации естественных экологических систем, — говорится в сообщении.
По итогам проверки Росприроднадзор выявил, что выброс предприятием загрязняющих веществ в атмосферу превышает установленные нормативы по ряду компонентов. Также оказалось, что компанией не были зарегистрированы права на сооружения. Кроме того, она не провела экспертизу плана действий при разливах нефти и нефтепродуктов морской стационарной платформы Кравцовского нефтяного месторождения. В результате проверки Росприроднадзор выдал предписание об устранении нарушений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ввод в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения с подачей газа в газопровод «Сила Сибири» предполагается в конце 2022 года. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
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