Ковыктинское газовое месторождение введут в 2022 году

https://static.news.ru/photo/59bf7866-a0d0-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Ковыктинское газовое месторождение Фото: gazprom.ru

Ввод в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения с подачей газа в газопровод «Сила Сибири» предполагается в конце 2022 года. Об этом сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Ввод в промышленную эксплуатацию Ковыктинского ГКМ с подачей газа в магистральный трубопровод предполагается с конца 2022 года, — заявил журналу «Газпром» Маркелов.

Он добавил, что Ковыктинское месторождение является базовым для создания Иркутского центра газодобычи. В настоящее время оно находится на этапе опытно-промышленной разработки. Прогнозная добыча конденсата оценивается в 1,4 млн тонн в год.

«Газпром» и китайская CNPC в 2014 году подписали договор о поставках 38 млрд кубометров газа в год в КНР. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. На втором этапе планируется запуск участка от Ковыктинского до Чаяндинского месторождений.

Как писал NEWS.ru, специалисты компании «Газпром» поставили под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири». На Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные технологические нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта. Около 50 скважин Чаянды находятся сейчас под угрозой невыхода на плановый уровень добычи из-за того, что на месторождении использовался дефективный буровой раствор, а руководители подразделений, ответственных за разработку, нарушали технические стандарты и принимали сомнительные решения.